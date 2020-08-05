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05.08.2020 - 10:18 | | İHA

Son dakika... Simav’da 2 ev karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Bahtıllı köyünde 1 ev ile Akdağ beldesi Kınık Mahallesi'nde 1 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Son dakika... Simav’da 2 ev karantinaya alındı!

Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 4 Ağustos 2020 tarihli toplantısında, Simav ilçesine bağlı Bahtıllı köyünde 1 ev, Akdağ beldesi Kınık Mahallesi'ndeki 1 evin Korona virüs (Covid – 19) pozitif vaka nedeniyle karantinaya alınması karar verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlar ile, ev karantinası kuralına uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

 

 

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