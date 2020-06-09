Son dakika...Simit alırken, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil alev aldı!

Olay, önceki gün, Derince İbni Sina Mahallesi Atabey Sokak üzerindeki simit fırınının önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde simit almak için gelen bir kişi, içinde eşi ve 2 çocuğu bulunan otomobilini çalışır durumda fırının önüne park etti. Araç sahibi taze simit çıkmasını beklediği anda otomobilin alt kısmından alevler yükselmeye başladı. Aracının yandığını gören vatandaş, hemen koşarak eşi ve çocuklarını dışarı çıkartmak için otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Bu sırada fırında bulunan yangın tüpünü alarak araca müdahale eden fırın sahibinin oğlu Muharrem Bilgiç, olası bir facianın önüne geçti. Bilgiç fırında bulunan 2 yangın tüpü ile araçtaki alevleri söndürdü.

'BİRDEN ALEV ALDI'

Yangın anını anlatan Muharrem Bilgiç, “Pazar günü simit pişiriyorduk. Biraz kalabalıktı. O sırada müşterimiz geldi. Tam simidini vermek üzereyken aracın alev aldığını gördük. Araç sahibi apar topar koştu. İçeride hanımı ile 2 çocuğu vardı. Hemen onları araçtan çıkardı. Ben de fırından yangın tüplerini aldım. Birini boşalttım fayda etmedi, ikinciyi de sıkarak aracı söndürdüm. Araçtan çocuklar zaten kendileri çıkmışlar. Hanımı arabada kalmış, abi onu çıkarttı. Mahallelinin de çok yardımı oldu. Herkes su boşalttı. Arabanın altındaki hortumdan benzin sızıntısı olmuş sanırım. Araba zaten çalışır haldeymiş, birden alev aldı. Sonrasında bir saat kadar arabayı hiç oynatmadık. Daha sonra da çekici aldı, götürdü” dedi.

YANAN SİMİT VE YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN PARASINI ÖDEMEK İSTEDİ

Muharrem Bilgiç müdahale sırasında fırında pişen simitlerin yandığını belirterek, “Fırında yangın sırasında fırında olan simitler yandı. Yangın tüplerini de boşaltınca araç sahibi ağabey masrafımızı karşılamak istedi. Fakat biz bunu kabul etmedik. İnsanlık ölmedi sonuçta. Daha kötüsü de olabilirdi. Allah’a şükür kimseye bir şey olmadı” diye konuştu.

YANGIN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin alt kısmının alev aldığı anlar simit fırınının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sahibinin park ettikten sonra fırına gitmesi ve otomobilin alev aldığını gördükten sonra araca doğru koşması yer aldı. Araç sahibi kapıları açarak eşini ve çocuklarını dışarı çıkartmaya çalışırken, yangın tüpüyle gelen Muharrem Bilgiç de alevlere müdahale ediyor.