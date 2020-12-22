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22.12.2020 - 15:54 |

Son dakika! Sınırda deprem! Hatay'da da hissedildi

Gelen bir son dakika haberine göre Hatay sınırında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Sınırda deprem! Hatay'da da hissedildi

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Hatay sınırına 20 kilometre mesafedeki İdlib'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.45'te meydana gelen deprem, Hatay ve civar illerden de hissedildi. Depremin derinliği 6.52 kilometre olarak ölçüldü. 

Son dakika Sınırda deprem Hatayda da hissedildi

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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