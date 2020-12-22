Son dakika! Sınırda deprem! Hatay'da da hissedildi

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Hatay sınırına 20 kilometre mesafedeki İdlib'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.45'te meydana gelen deprem, Hatay ve civar illerden de hissedildi. Depremin derinliği 6.52 kilometre olarak ölçüldü.