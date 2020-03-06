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06.03.2020 - 17:33 | | AA

Son dakika! Sınırda korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Son dakika! Sınırda korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verilerine göre Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.19'da meydana gelen depremin merkez üssü İran'ın Khoy bölgesi olarak açıklanırken, depremin derinliğinin yaklaşık 7 kilometre olduğu duyuruldu.

Son dakika Sınırda korkutan deprem Depremin büyüklüğü...


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi.

Açıklamada, depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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