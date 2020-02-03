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03.02.2020 - 16:32 |

Son dakika... Sınırda sıcak gelişme! Bakan Akar ve komutanlar harekat merkezinde

Son dakika gelen bilgilere göre; Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi’nde birlik komutanlarıyla toplandı

Son dakika... Sınırda sıcak gelişme! Bakan Akar ve komutanlar harekat merkezinde
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim güçlerinin İdlib'de Türk askerine yönelik saldırısı sonrası sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile bir araya geldi.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, burada sınır birliklerinin komutanlarından bilgi aldı. İlgili kurum temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda ayrıntılı brifing alan Akar, gerekli talimatları verdi. Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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