Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist daha teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.