02.09.2020 - 17:56 | | AA
Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.
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