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02.09.2020 - 17:56 | | AA

Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist daha teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.

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