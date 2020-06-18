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18.06.2020 - 00:33 | | AA

Son dakika... Şırnak'ta hain saldırı! 4 işçi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği pikapta meydana gelen patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışması sırasında Kurtik Tepe mevkisinde yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola daha önceden yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği bildirildi.

Açıklamada, olayda araçta bulunan Güçlükonük ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay'ın yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

VALİLİKTEN İLKAÇIKLAMA

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği patklama ile ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Patlamının neden kaynaklandtığı yönünde araştırmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağına doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan (4) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Pençe Kaplan Operasyonu'nda hedeflerin vurulma anlarıMilli Savunma Bakanlığı yaptığı bir diğer paylaşımda" Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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