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25.01.2021 - 14:40 | | DHA

Son dakika... Şırnak'ta iş makineli baskın! 27 kişi yakalandı

Şırnak'ta, sokak kısıtlamasının devam etmesine rağmen kumar oynandığını tespit edilen salona polis ekipleri baskın yaptı. Kapıyı açan olamyınca ekipler iş makinesiyle pencereden içeri girdi. İşte Cizre'de yaşanan o anlar...

Son dakika... Şırnak'ta iş makineli baskın! 27 kişi yakalandı

Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi. İçeride bulunan ve 1'i dondurucuya saklanan 27 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı. Oyunda kullanılan malzemelere zabıta tarafından el koyulurken, işletme ise mühürlendi.

Son dakika... Şırnakta iş makineli baskın 27 kişi yakalandı

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