15.06.2020 - 13:50 | | DHA
Son dakika... Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 33 gözaltı
Son dakika haberi... Şırnak'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 8-14 Haziran'da operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 55 gram esrar, 22 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 900 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 230 paket kaçak sigara, 70 kaçak cep telefonu, 60 adet 100 liralık sahte banknot ve 37 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklandı.
İstanbul'da FETÖ operasyonu! 34 gözaltıSon dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul’da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.