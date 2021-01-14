Son dakika... Şırnak'ta PKK operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 3 örgütsel doküman olarak değerlendirilen not defteri ve 1 av tüfeği ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Binlerce lira sayıp aldı! Kimse anlayamadı ve garajda çürüyorGelen son dakika haberine göre; Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Selim Bilgili, internetten görüp beğendiği aracı İzmir’de ekspertiz yaptırıp hatasız raporunu aldıktan sonra satın alıp 9 ay sonra da bir başkasına sattı. Bir hafta sonra aracın 19 bin lira hasar kaydı olduğunu belirten yeni sahibi Bilgili’yi dava etti. İşte son dakika haberini ayrıntıları...