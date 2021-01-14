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14.01.2021 - 13:07 | | DHA

Son dakika... Şırnak'ta PKK operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Gelen bir son dakika haberine göre, Şırnak’ın İdil ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Şırnak'ta PKK operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 3 örgütsel doküman olarak değerlendirilen not defteri ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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