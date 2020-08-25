Son dakika...Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Kent genelinde daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan 3 şüpheli, yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 2 bıçak, çelik kasa ve saat ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyette sorguya alındı.
Abdulkadir Selvi'nin muhalefet yorumuGazeteciler Abdulkadir Selvi ve Avni Özgürel CNN Türk'te Uğur Önver'e gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selvi, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili, muhalefetin iyi bir sınav vermediğini söyledi. Özgürel de, bu konunun Türkiye'de ortak bir mesele olduğu belirterek, 'Bir kere Genel Başkan seviyesinde mesela sayın Kılıçdaroğlu seviyesinde bir tebrik, kutlama ya da memnuniyet ifadesi duymadım ben. Sevinmemiş midir her halde sevinmiştir diye düşünüyorum' dedi.