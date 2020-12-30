Son Dakika... Şişli'de alarm! Hemşire rehin alındı

Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı.

HEMŞİRE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu.

Ramazan K. gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı