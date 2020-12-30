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30.12.2020 - 15:36 | | DHA

Son Dakika... Şişli'de alarm! Hemşire rehin alındı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Şişli'de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, hemşire polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Dakika... Şişli'de alarm! Hemşire rehin alındı

Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı.

HEMŞİRE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu.

Ramazan K. gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son Dakika... Şişlide alarm Hemşire rehin alındı

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