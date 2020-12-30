30.12.2020 - 15:36 | | DHA
Son Dakika... Şişli'de alarm! Hemşire rehin alındı
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Şişli'de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, hemşire polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi.
Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı.
HEMŞİRE HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu.
Ramazan K. gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı
Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu. Öte yandan 4 günlük kısıtlama öncesi Eminönü'nde de yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.