Son dakika... Şişli'de bir kişi metro raylarına atladı

Metro İstanbul'dan olayla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır' denildi.