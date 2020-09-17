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17.09.2020 - 09:28 | | DHA

Son dakika... Şişli'de bir kişi metro raylarına atladı

Gelen son dakika haberine göre; Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olay nedeniyle Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları kapatıldı.

Son dakika... Şişli'de bir kişi metro raylarına atladı

Metro İstanbul'dan olayla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır' denildi.

Son dakika... Şişlide bir kişi metro raylarına atladı

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