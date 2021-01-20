20.01.2021 - 09:26 | | İHA
Son dakika... Şişli'de hareketli dakikalar! Duvar doğal gaz kutusu üzerine çöktü
Gelen son dakika haberine göre; Şişli Kurtuluş'ta Kınalı Keklik Sokak'ta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğal gaz kutusu üzerine çöktü. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Şişli'de inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti. Mahalleye gaz akışı kesilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.
İstanbul'da korku dolu gece! Rehin aldıÜsküdar'da anne ve babası boşandıktan sonra, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Polislerin ikna edemediği kişiyi, olay yerine gelen annesi teslim olmaya ikna etti.