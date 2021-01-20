Son dakika... Şişli'de hareketli dakikalar! Duvar doğal gaz kutusu üzerine çöktü

Şişli'de inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti. Mahalleye gaz akışı kesilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.