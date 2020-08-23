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23.08.2020 - 11:29 | | DHA

Son dakika... Şişli'de iş yerinde yangın! Ekipler yangına müdahale ediyor

Gelen bir son dakika haberine göre, Şişli'de otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Son dakika... Şişli'de iş yerinde yangın! Ekipler yangına müdahale ediyor

Kaptan Paşa Mahallesi Bahçecik Sokakta bulunan otomobil tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale edip yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Çevre sakinleri yoğun dumanlar nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinden hasar meydana geldi.

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