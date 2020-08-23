Son dakika... Şişli'de iş yerinde yangın! Ekipler yangına müdahale ediyor

Kaptan Paşa Mahallesi Bahçecik Sokakta bulunan otomobil tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale edip yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Çevre sakinleri yoğun dumanlar nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinden hasar meydana geldi.
İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.