22.12.2020 - 17:27 | | DHA
Son dakika... Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı!
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Şişli’de polis merkezinin önünde 2 kişi bir saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinde yakalanırken, birisi kafasından bir diğeri karnından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. İki farklı kurye firması çalışanları bir süre önce bilinmeyen nedenle kavga etti.
Taraflardan birine mensup iki kişi karakola giderek, şikayetçi oldu. 2 kişi karakol çıkışında husumetli oldukları diğer taraftan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan burada etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
Biri karnından diğeri ise kafasından yaralanan iki kişi ambulansa konularak, en yakın hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.