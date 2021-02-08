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08.02.2021 - 03:41 | | AA / DHA

Son dakika: Sivas ve Kayseri'de peş peşe korkutan depremler

Son dakika haberine göre Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 'Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır' açıklamasında bulundu. Öte yandan Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde de saat 03.03'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Sivas ve Kayseri'de peş peşe korkutan depremler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Son dakika: Sivas ve Kayseride peş peşe korkutan depremler

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Geçmiş olsun Sivas. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Son dakika: Sivas ve Kayseride peş peşe korkutan depremler

İlçe merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Soğuk hava nedeniyle evlerinin önünde ateş yakan ilçe sakinleri ısınmaya çalıştı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

KAYSERİ'DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE KORKUTAN DEPREM

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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