Son dakika... Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı!

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürün ilçesi Kaynarca köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Kaynarca köyü ile birlikte kentte karantina uygulanan köy sayısı 4 oldu. Karantinaya alınan köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.