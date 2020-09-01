01.09.2020 - 17:10 | | DHA
Son dakika... Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı!
Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürün ilçesi Kaynarca köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.
Kaynarca köyü ile birlikte kentte karantina uygulanan köy sayısı 4 oldu. Karantinaya alınan köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.
Tırnakçıdan market sahibine garip tehditİzmir'in Buca ilçesinde markete gelen bir kadın para üstünü eksik aldığını söyleyip tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Market sahibinin durumu fark edip kadını sert bir şekilde uyarması üzerine dolandırıcı, işletmeciyi kendisine tecavüze kalkıştığını söyleyeceği yalanıyla tehdit etti. O anlar ise, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.