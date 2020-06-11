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11.06.2020 - 15:47 | | DHA

Son dakika: Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu

Son dakika haberi... Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu.

Son dakika: Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu

Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti. Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu. Nehirde arama çalışması başlatılırken, olayı haber alıp gelen ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

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