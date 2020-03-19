Son dakika | Sivas'ta korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre; Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.04'te meydana gelen depremin derinliği 19 kilometre olarak ölçüldü.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, depremin ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı veya maddi hasar oluşturacak bir durum oluşmamıştır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de kısa süre etkili olan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini söyledi.