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15.06.2020 - 17:16 | | DHA

Son dakika... Sivas'tan şoke eden görüntü! Ne maske ne sosyal mesafe

Gelen bir son dakika haberine göre, Sivas’ta, corona virüs tedbirleri kapsamındaki yeni normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar, kalabalıklaşmaya başladı. Denetim yapan polis ekipleri, halkı sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyardı.

Son dakika... Sivas'tan şoke eden görüntü! Ne maske ne sosyal mesafe
Son dakika... Bugün Sivas! Maske ve sosyal mesafe unutuldu
Son dakika... Bugün Sivas! Maske ve sosyal mesafe unutuldu
Son dakika... Bugün Sivas! Maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Kentin işlek noktaları olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda bugün hareketlilik gözlendi. Dışarıda kalabalık oluşturanların genellikle maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bazı kişilerin, gölge olan bölgelerde toplu halde sohbet etmesi dikkat çekti. Polis ekipleri ise halkın yoğunluk oluşturduğu noktalarda barikat kurdu. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan yeni normalleşme süreciyle birlikte son bir haftada corona virüs tanısı konan vaka sayısı bin 500 bandını aştı.

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