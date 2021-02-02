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02.02.2021 - 10:53 |

Son dakika: Sızma girişimi sert püskürtüldü! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Sızma girişimi sert püskürtüldü! Öldürüldüler

MSB'nin açıklaması şöyle:

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da dev fuhuş operasyonuİstanbul'da fuhuş çetesi 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir operasyonla çökertildi. 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
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