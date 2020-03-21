21.03.2020 - 09:59 |
Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.