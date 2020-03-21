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21.03.2020 - 09:59 |

Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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