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26.12.2020 - 10:52 | | AA

Son dakika... Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika... Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Park halindeki kamyonette patlama meydana geldiDünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birine ait binanın önüne park halinde duran karavandan bir anons duyuldu. Bir kadın sesinin tekrarladığı cümleleri duyanlar tam anlamıyla dehşete düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahele ederken, saatler tam 06.40'ı gösterirken yaşanan olay tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...
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