Son dakika... Şok görüntüler! Yardım derneğini gazinoya çevirdiler

Bunun üzerine harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Dernek adı altında faaliyet gösterilen iş yerinde izin belgeleri olmamasına rağmen alkol ve sigara tüketimi ile canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi.

İÇERİDEN 19 KİŞİ ÇIKTI

İş yerinde bulunan 19 kişiye sosyal mesafe kuralını uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek maddelerinden idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KADIN VE ERKEK

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Konya emniyeti düzenlediği operasyon ile içeride kurulmuş masalar, çok sayıda kadın ve erkeğin bulunduğu bir ortam ve özel ışıklandırmalarla karşılaştı. Yapılan operasyon sonrası haklarında işlem yapılan şahıslarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda kaydedilen görüntüler Türkiye'nin birçok yerinde başka formatlarda pandemi sürecinde görülmüştü. Daha önce de fastfood mekanlarında benzer manzaralarla karşılaşılmıştı.