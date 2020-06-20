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20.06.2020 - 15:03 |

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak sebebiyle saat 15.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Ayrıntılar geliyor...

Kısıtlama onları engellemedi! Tatilin keyfini sürdüler...Türkiye genelinde sınav için saat 15.00’e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum’da tatil yapan yerli turistler, otele çıkma kısıtlamalı tatil keyfi yaptı. Sokaklar caddeler boş kalırken otel havuzları ve otel sahillerinde tatilciler denize girdi.
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