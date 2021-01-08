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08.01.2021 - 21:53 | | AA

Son dakika... Sokak kısıtlaması başladı! Bunlara mutlaka dikkat edin

Gelen son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca nerelerin açık olacağı İçişleri Bakanlığı tarafından bir kez daha hatırlatıldı. İşte detaylar...

Son dakika... Sokak kısıtlaması başladı! Bunlara mutlaka dikkat edin

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan genelgelerle, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

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