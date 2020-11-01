Son dakika... 20 bin 571 personel FETÖ'yle mücadele kapsamında ihraç edildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Binbaşı Pınar Kara, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil, terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi. Kara, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 56, yurt dışında 78 olmak üzere 134 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 197 adet silah, mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş ayrıca 117 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca, Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında Suriye sınırında 832 kilometre, İran sınırında 141 kilometre olmak üzere toplam 973 kilometre Modüler Beton Duvar inşa edilerek, hudut emniyet tedbirleri artırılmıştır. Hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek, sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır" dedi.

Binbaşı Kara ayrıca, Barış Pınarı Harekat bölgesinde 813, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 115, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 259 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İDLİB'DEKİ SON DURUM

Kara, İdlib'de 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyetinin alındığını ve yaşanan insanlık dramına son verildiğini belirterek, "Bugüne kadar 400 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Ateşkesin muhafazası, akan kanın durması, istikrarın sağlanması yönünde elde edilen kazanımların korunması, yerinden edilen Suriyelilerin evlerine geri dönüşü ve yeni bir insanlık dramının yaşanmaması için gereken gayret gösterilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamdaki gelişmeler, Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, ayrıca birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır" diye konuştu.

'KARDEŞLERİMİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ermenistan'ın ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef aldığını belirten Kara, şöyle konuştu:

"Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91 sivil hayatını kaybetmiş ve 400 sivil yaralanmıştır. Kalıcı barış ve istikrar, Ermenistan'ın terörist ve paralı askerleri geri göndererek 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacaktır. Azerbaycan, bugüne kadar meşru müdafaa hakkı kapsamında kendi kendine yettiğini, topraklarını işgalden kurtarmaya muktedir olduğunu göstermiştir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarırken şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

'KORUMA GÖREVİNE DEVAM EDİLMEKTE'

Kara, Oruç Reis Araştırma gemisinin Kaş'ın güney batısında, Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma gemisinin Kıbrıs Adası güney batısında, kıta sahanlığımız içerisinde, daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından faaliyet gösteren sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir" dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Binbaşı Pınar Kara, "Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiş, 3 bin 551 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadesini kullandı.