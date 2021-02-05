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05.02.2021 - 09:15 |

Son dakika son depremler: AFAD - Kandilli 5 Şubat | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 5 Şubat itibariyle Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi.

Son dakika son depremler: AFAD - Kandilli 5 Şubat | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem listesine göre 5 Şubat 2021 tarihinde Türkiye ve yakın çevresinde deprem oldu mu? Deprem listesine bakarak hangi bölgede kaç şiddetinde deprem meydana geldi kontrol etmek mümkün. İşte bugün meydana gelen son depremler.

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ŞUBAT 2021

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına  askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
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