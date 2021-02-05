Son dakika son depremler: AFAD - Kandilli 5 Şubat | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem listesine göre 5 Şubat 2021 tarihinde Türkiye ve yakın çevresinde deprem oldu mu? Deprem listesine bakarak hangi bölgede kaç şiddetinde deprem meydana geldi kontrol etmek mümkün. İşte bugün meydana gelen son depremler.

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ŞUBAT 2021

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ