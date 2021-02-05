05.02.2021 - 09:15 |
Son dakika son depremler: AFAD - Kandilli 5 Şubat | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 5 Şubat itibariyle Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi.
Son depremler araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem listesine göre 5 Şubat 2021 tarihinde Türkiye ve yakın çevresinde deprem oldu mu? Deprem listesine bakarak hangi bölgede kaç şiddetinde deprem meydana geldi kontrol etmek mümkün. İşte bugün meydana gelen son depremler.
SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ŞUBAT 2021
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