27.11.2020 - 11:50 |
AFAD - Kandilli son depremler sorgula | Son dakika: Malatya'da deprem kaç şiddetinde oldu?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gerçekleşen son depremleri listelemeye devam ediyor. Az önce gelen bilgilere göre Malatya'da şiddetti bir deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberleri.
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika gerçekleşen depremleri araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini merak ediyor. Kandilli ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 27 Kasım'da gerçekleşen depremler.
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
MALATYA'DA DEPREM
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Zorla fuhuş yaptıranlara 'çanta' operasyonu!Mersin'de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam edilirken, işlemleri biten 8’i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kadınları pazarlarken ‘çanta’ şifresini kullandıkları, bazı kadınlarla nikah kıydıkları ve aralarında kadın transferleri yaptıkları ortaya çıktı.