AFAD - Kandilli son depremler sorgula | Son dakika: Malatya'da deprem kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika gerçekleşen depremleri araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini merak ediyor. Kandilli ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 27 Kasım'da gerçekleşen depremler.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

MALATYA'DA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ