30.08.2020 - 11:56 | | AA
Son dakika! Soylu'dan acı haber geldi! Giresun'da can kaybı 10'a yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah." dedi.
Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.
Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, "Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler." diye konuştu.
Bakan Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. Şu anda 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah." ifadelerini kullandı.
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