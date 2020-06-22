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22.06.2020 - 16:05 | | AA

Son dakika... Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

Son dakika... Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu!

Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet  üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav  sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu  itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1  Eylül'de açıklanacak.

 

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