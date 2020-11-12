Son dakika... Sözleşmeli personelle ilgili flaş karar! İzinleri yanmayacak

Sağlık Bakanlığı, salgının yayılımının önlenmesi, salgınla mücadelenin yeterli sayıda ve bu anlamda tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesi amacıyla ikinci bir emre kadar yıllık izinlerin durdurulmasına karar vermişti. Bakanlığın 27 Ekim’de bir yazı ile kararını merkez ve taşra teşkilatına duyurmasının ardından, kanun gereği sözleşme döneminde yıllık izinlerini kullanması gereken sözleşmeli personelin durumu tartışma konusu olmuştu.

2021'E DEVRETTİ

Bakanlık aldığı yeni karar ile yaşanan tartışmalara nokta koydu. Bakanlık, sözleşmeli personelin yıl içerisinde kullanması gereken, aksi halde yanacak olan izinlerini 2021’e devretti.

Bu sayede aile hekimleri başta olmak üzere, vekil ebe ve hemşirelerin, sözleşmeli il yöneticilerinin 2020 içinde kullandırılmayan izinleri yanmamış olacak. Ayrıca yaş haddinden veya malulen emekli olacakların talepleri halinde var olan izinleri de emeklilikten önce kullandırılacak