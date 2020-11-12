MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Sözleşmeli personelle ilgili flaş karar! İzinleri yanmayacak
ABONE OL
12.11.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Son dakika... Sözleşmeli personelle ilgili flaş karar! İzinleri yanmayacak

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, aldığı yeni karar ile sözleşmeli personelin yıl içerisinde kullanması gereken, aksi halde yanacak olan izinlerini 2021’e devretti.

Son dakika... Sözleşmeli personelle ilgili flaş karar! İzinleri yanmayacak
AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık Bakanlığı, salgının yayılımının önlenmesi, salgınla mücadelenin yeterli sayıda ve bu anlamda tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesi amacıyla ikinci bir emre kadar yıllık izinlerin durdurulmasına karar vermişti. Bakanlığın 27 Ekim’de bir yazı ile kararını merkez ve taşra teşkilatına duyurmasının ardından, kanun gereği sözleşme döneminde yıllık izinlerini kullanması gereken sözleşmeli personelin durumu tartışma konusu olmuştu.

2021'E DEVRETTİ

Bakanlık aldığı yeni karar ile yaşanan tartışmalara nokta koydu. Bakanlık, sözleşmeli personelin yıl içerisinde kullanması gereken, aksi halde yanacak olan izinlerini 2021’e devretti.

Bu sayede aile hekimleri başta olmak üzere, vekil ebe ve hemşirelerin, sözleşmeli il yöneticilerinin 2020 içinde kullandırılmayan izinleri yanmamış olacak. Ayrıca yaş haddinden veya malulen emekli olacakların talepleri halinde var olan izinleri de emeklilikten önce kullandırılacak

Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uğur Şahin - Özlem Türeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Korona aşısı ile gündeme gelen Uğur Şahin - Özlem Türeci biyografisi...

Uğur Şahin - Özlem Türeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Korona aşısı ile gündeme gelen Uğur Şahin - Özlem Türeci biyografisi...

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Tarihte ilk kez...

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Tarihte ilk kez...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet