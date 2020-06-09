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09.06.2020 - 12:06 | | DHA

Son dakika: Sultangazi'de ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi... İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Sultangazi'de ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Ayrıntılar birazdan...

Son dakika: Sultangazide ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Korkutan açıklaması! "İyileşen bazı hastalarda problemler devam ediyor"Corona virüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce açılan "COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi" çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmalarda elde edilen verileri açıklayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük" dedi.
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