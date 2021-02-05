Son dakika! Süt ve döner rezaletinden sonra yeni skandal! Sosyal medya tepki gösteriyor

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. Mersin'de kaydedilen görüntülerdeki kişinin, fırında tepsiye dizilen ekmek hamuruyla yaptıkları sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi. Eldivensiz bir şekilde ekmek hamurunu açıp, arasına dondurma koyan kişi bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Hijyen kurallarını ihlal eden fırıncının, ekmek hamurunu ikiye ayırıp arasına dondurma koyup, çubuğu da yaladığı görülüyor.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Görüntüleri Twitter'da paylaşan bir kullanıcı Tarım ve Orman Bakanlığı'nı da etiketleyerek, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın yayılmasının ardından inceleme başlatıldığı öğrenildi.