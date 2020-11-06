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06.11.2020 - 08:06 |

Son dakika... Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş!

Hastalarına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis cezası alan jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, şimdi de oğlunun kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Son dakika... Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş!

Hastalarına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, şimdi de oğlu Atakan Sevilen'in kız arkadaşı Ç.K.'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, jinekoloğun 2007'de muayene sırasında Ç.K.'nın genital bölgesine çıplak elle dokunduğu ve cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Atakan Sevilen de tanık olarak ifade verdi. Sevilen ifadesinde o dönemde kız arkadaşının kadınsal bir hastalığının bulunduğunu, onu babasına yönlendirdiğini, bir kez birlikte muayeneye gittiklerini ancak daha sonra eğitimi için yurt dışına çıktığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı ve iddianame düzenledi. Soruşturmada, Ç.K.'nın erkek arkadaşına attığı "Bana yapılan uygulama biraz rahatsız edici bir durumdu benim açımdan. Onu bir ara konuştuğumuzda açıklarım" maili de delil sayıldı. Jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında 'nitelikli taciz' iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına Şentop'tan sert tepkiTBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sentop, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören ve 5 Kasım günü erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk ve ailelerine destek verdi.
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