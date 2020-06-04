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04.06.2020 - 13:55 | | DHA

Son dakika... Takla atan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Melih Kayman (19) yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Son dakika... Takla atan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kaza, gece saatlerinde, Afyonkarahisar- Ankara yolunun İscehisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Melih Kayman'ın kullandığı 03 ZB 649 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı.

Kazada sürücü Melih Kayman, yaşamını yitirirken, araçta bulunan Sultan Işık (19), İlayda Gölsel (20) ve Sultan Karakaya (28) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Melih Kayman'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

 

 

 

 

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