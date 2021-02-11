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11.02.2021 - 15:24 |

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Gelen bir son dakika haberine göre; taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Nihat Elçi’yi başından vurarak öldüren Mehmet Ayçiçek son savunmasında, “Eğer müştekinin yüreği soğuyacaksa verilecek cezaya saygı duyuyorum” dedi. Mahkeme Ayçiçek’i ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'
Takside kanlı infaz! Başına tek el ateş ederek öldürdü
Takside kanlı infaz! Başına tek el ateş ederek öldürdü
Takside kanlı infaz! Başına tek el ateş ederek öldürdü
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Damla GÜLER / İSTANBUL

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek hazır edildi. Hayatını kaybeden Nihat Elçi’nin annesi Zatiye Hacıoğlu ile nişanlısı Tuğba Ergun da müşteki olarak duruşmada hazır bulundu. Önceki celse verilen mütalaaya karşı beyanı sorulan anne Zatiye Hacıoğlu sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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Son savunması sorulan sanık Mehmet Ayçiçek ise içinde bulunduğu durumdan çok rahatsız olduğunu söyleyerek, “Sahip olduğum edepli yaşamdan bu duruma düştüğüm için çok rahatsızım. İnsan olduğumu unutuyorum. Vicdanen çok rahatsızım, çok pişmanım. Ben başı boş serseri bir insan değilim” dedi.

“MÜŞTEKİ ACISINA YENİK DÜŞMESİN”

Mütalaayı kabul etmediğini söyleyen sanık, “Yaşama değerlerimi öldüren bu mütalaayı kabul etmiyorum. Müştekinin acısına yenik düşmesini istemiyorum. Ceza almamı istiyorsa, eğer yüreği soğuyacaksa verilecek cezaya saygı duyuyorum” dedi. Alınan beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Ayçiçek’i, “nitelikli kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığı, “nitelikli yağma” ve “ruhsatsız silah kullanma” suçlarından da 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika Taksi şoförünü öldürmüştü Müşteki acısına yenik düşmesin

    'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
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