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15.01.2021 - 09:36 | | İHA

Son dakika... Taksim'de bayılma numarası! Bir anda yere yığıldı

Gelen son dakika haberine göre; Taksim Meydanı'nda simit satıyormuş gibi yapan bir genç bayılma numarası yaptı. İnsanlardan para almayan çalışan gencin o anları saniye saniye görüntülendi. İşte Taksim'deki ilginç anlar...

Son dakika... Taksim'de bayılma numarası! Bir anda yere yığıldı
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.

Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

İstanbullular güne karla başladıİstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.
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