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11.05.2020 - 15:36 | | İHA

Son dakika... Taksim’de sıcak dakikalar! Corona uyarısını dinlemeyen turistler...

Gelen son dakika haberine göre, Taksim’de sosyal mesafe kurallarına uymayan turistler polisler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen turistler polisle tartıştı.

Corona uyarısını dinlemeyen turistler polisle tartıştı
Corona uyarısını dinlemeyen turistler polisle tartıştı
Corona uyarısını dinlemeyen turistler polisle tartıştı
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Son dakika haberine göre, yetkililer yeni tip corona virüsten korunmak için vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler de bu bağlamda cadde ve sokaklarda denetleme yaparak bu kurala uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kontrollerini sürdüren polis, bugün Taksim İstiklal Caddesinde bir grup yabancı turistin sosyal mesafe kuralına uymayarak bir arada sohbet ettiklerini, daha sonra da birbirlerine sarıldıklarını gördü. Bunun üzerine polis, turistlerin yanına giderek kendilerini uyardı.

Polis, turistleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı ancak turistler bir arada durmaya devam etti. Polis memurunun tüm çabalarına rağmen itiraz etmeye devam eden turistlerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü ve görüntü almasını engelleyerek ona saldırdı. Bunun üzerine polis, zorluk çıkaran yabancı turistlerin kimliklerini alarak her birine bin TL para cezası kesti.

Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler polisle tartıştıTaksim’de sosyal mesafe kurallarına uymayan turistler polisler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen turistler polisle tartıştı.
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