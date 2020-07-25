MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalandı
ABONE OL
25.07.2020 - 08:32 | | İHA

Son dakika! Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalandı

Bakırköy'de, eski eşi tarafından darp edilen kadın olayı ile ilgili yapılan operasyonda koca Tarık Kekin yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Son dakika! Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalandı

Sosyal medyada eski eşi tarafından darp edilen kadın olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 20.07.2020 tarihinde Bakırköy'de yaşanan olayı araştıran polis ekipleri, koca Tarık Keskin'i bulmak için çalışmalara başladı.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Rüya K. isimli kadın şahsı darp eden eski eşi Tarık Keskin Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığı tespit edildi. Ekipler yaptıkları operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına alındı.

Şahsın yakalandığı ev içerisinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem

Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Son dakika! Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalandı

Son dakika! Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalandı

Sıradaki Haber