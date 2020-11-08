08.11.2020 - 15:46 | | DHA
Son dakika... Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı
Son dakika haberlere göre, Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptıran Osman Kutlu’yu (47) AFAD ve itfaiye ekibi kurtardı. Ayaklarında ezilmeler olan Kutlu, hastanede tedaviye alındı.
Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kutlu, tarlada çalıştığı sırada her iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı. Ayakları ters dönen Kutlu'nun acı içinde yardım istediği yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonunda ayakları kurtarılan Osman Kutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Kutlu'nun ayaklarında ezilmeler bulunduğu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 8 Kasım 2020 )Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun." dedi.