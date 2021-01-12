MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tartıştığı eşini iş yerine zorla götürüp kilitledi
ABONE OL
12.01.2021 - 17:12 | | DHA

Son dakika... Tartıştığı eşini iş yerine zorla götürüp kilitledi

Gelen son dakika haberine göre; Kütahya’da oto galerici E.B., sokak ortasında tartıştığı eşi S.B.’yi zorla aracına bindirerek götürdüğü iş yerine kilitledi. Polis ekiplerinin kapı üzerine kilitli halde bulduğu S.B. iş yerinin camını kırarak, dışarı çıktı. Gözaltına alınan kocanın aracında pompalı tüfek ve ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Son dakika... Tartıştığı eşini iş yerine zorla götürüp kilitledi
Tartıştığı eşini zorla götürdüğü iş yerine kilitledi
Tartıştığı eşini zorla götürdüğü iş yerine kilitledi
Tartıştığı eşini zorla götürdüğü iş yerine kilitledi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Oto galerisi bulunan E.B., öğle saatlerinde Fatih Mahallesi’nde sokak ortasında tartıştığı eşi S.B.’yi zorla aracına bindirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, plakadan, şüphelinin E.B. olduğunu belirledi. E.B.’nin Osmangazi Mahallesi’ndeki iş yerine giden ekipler, S.B.'yi kapı üzerinden kilitli alıkoyulmuş halde buldu. Polisi gören S.B. de iş yerinin camını kırarak, dışarı çıktı. S.B., çağrılan ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Son dakika... Tartıştığı eşini iş yerine zorla götürüp kilitledi

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada E.B., iş yerine geldi. Polis, kocayı gözaltına aldı. Aracında yapılan aramada pompalı tüfek ve ruhsatsız silah ile şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirilen koca, sorguya alındı. Soruşturma sürüyor.

 

Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüsten öldü

Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüsten öldü

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Okullar ne zaman açılacak 2021, ara tatile hangi tarihte girecek? Okullar ne zaman kapanıyor?

Okullar ne zaman açılacak 2021, ara tatile hangi tarihte girecek? Okullar ne zaman kapanıyor?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet