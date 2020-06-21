MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tartıştığı yengesini ayağından vurdu!
ABONE OL
21.06.2020 - 15:03 | | DHA

Son dakika... Tartıştığı yengesini ayağından vurdu!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde G.D., tartıştığı yengesi M.D.’yi tabancayla ateş ederek, ayağından vurdu. Polis, kaçan G.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... Tartıştığı yengesini ayağından vurdu!

Olay, öğle saatlerinde, Saraylı Mahallesi 862. Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Sitede oturan M.D., evinin önünde G.D. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D., tabancasını çıkararak, yengesi M.D.’nin sol ayağına bir el ateş etti. M.D., kanlar içinde yerde kalırken, G.D. ise olay yerinden kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Merminin ayak parmaklarına isabet ettiği belirlenen M.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan G.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde G.D., tartıştığı yengesi M.D.’yi tabancayla ateş ederek, ayağından vurdu. Polis, kaçan G.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

Olay, öğle saatlerinde, Saraylı Mahallesi 862. Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Sitede oturan M.D., evinin önünde G.D. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D., tabancasını çıkararak, yengesi M.D.’nin sol ayağına bir el ateş etti. M.D., kanlar içinde yerde kalırken, G.D. ise olay yerinden kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Merminin ayak parmaklarına isabet ettiği belirlenen M.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan G.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

İnsan yüzlü örümcekler her yerdelerEdirne’de son günlerde insan yüzünü andıran örümcek sayılarının gittikçe artması Edirnelileri şaşkına çevirirken, görenlerin gözlerine inanamadığı örümceği görmek ve fotoğraf çekmek için yoğun talep gösteren vatandaşlar ‘yengeç örümceği’ görünce hayrete düşüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel Babalar Günü mesajları & 2020 Babalar Günü için en farklı mesaj ve sözler

En güzel Babalar Günü mesajları & 2020 Babalar Günü için en farklı mesaj ve sözler

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Kocaya, eşe, sevgiliye en güzel Babalar Günü mesajları ve sözleri! 2020 Babalar Günü mesajları için en güzel seçenekler

Kocaya, eşe, sevgiliye en güzel Babalar Günü mesajları ve sözleri! 2020 Babalar Günü mesajları için en güzel seçenekler

Sıradaki Haber