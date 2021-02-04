Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: FETÖ’nün Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki temasları kapsamında, Arnavut mevkidaşı Gramoz Ruçi ile başa baş bir görüşme gerçekleştirdi. Şentop ve Ruçi daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Ortak basın toplantısında konuşan Meclis Başkanı Şentop, basın mensuplarını ve katılımcıları Arnavutça selamlayarak, 83 milyon Türkiye’den milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini kaydetti.

Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi’nin davetine icabetle heyeti ile beraber dost ve kardeş Arnavutluk’tan bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Arnavutluk ile köklü bir tarihi, zengin ortak kültürü paylaştıklarını kaydederek, Otoranto seferini düzenleyen Gedik Ahmet Paşa, Sultan Ahmet Camisi’nin mimarı Elbasanlı Sedefkar Mehmet Ağa, İstanbul Üniversitesinin kurucusu ve rektörü Hoca Tahsin, İstiklal marşı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy, ilk Türkçe ansiklopedi ve sözlük çalışması yapan Sami Frasheri (Şemsettin Sami) gibi birçok müşterek şahsiyetlerinin bulunduğunu aktardı.

İkili ilişkilerin tarihi dostluk ve doğal müttefiklik ilişkilerine yakışır bir şekilde ve mükemmel seviyede seyrettiğini vurgulayan Şentop, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde son derece faydalı hususlar konuştuklarını, ikili ilişkileri ve parlamentolar arasındaki iş birliğini bütün boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile de görüşme fırsatı olacağını anlatan Şentop, Başbakan Rama’nın 6-7 Ocak tarihlerindeki resmi ziyareti sırasında ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığını hatırlattı.

Meclis Başkanı Şentop, “Stratejik ortaklığımızın resmileştirilmesi her alandaki iş birliğimizi çok daha iyi seviyelere taşıyacaktır. Başbakan sayın Rama’nın ziyareti sırasında Fier’de bir bölge hastanesi inşası söz konusunda da mutabakat sağlanmıştı. İnşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bugün burada memnuniyetle ifade etmek isterim.” dedi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ve heyete Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da bir askeri darbe teşebbüsü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinden de bahsettiğini vurgulayan Şentop, “Fetullahçı Terör örgütü birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da bazı mevcudiyetlere sahip. Bu FETÖ terör örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisimizi toplantı halindeyken uçaklarla bombalamaktan çekinmeyen, kaçınmayan bir örgüttür. Türkiye’de bu FETÖ terör örgütü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. Ancak uluslararası nitelikteki bu örgütün tek hedefi Türkiye değildir. Bu Fetullahçı Terör Örgütü gizli emellerini, amaçlarını eğitim faaliyeti gibi, sağlık hizmeti gibi bazı dernekler gibi, medya çalışmaları gibi masum maskelerin arkasına gizleyerek yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. FETÖ örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÖNEMLİ BİR BOYUTUNU TEŞKİL ETTİĞİNİ BELİRTEREK, ŞU İFADELERİ KULLANDI:

“Halihazırda toplam ticaret hacmimiz yarım milyar dolar civarındadır. Sayın başkanın da ifade ettiği gibi Arnavutluk’ta müteahhitlik hizmetleriyle birlikte yaklaşık 3 buçuk milyar doların üzerinde yatırımımız bulunmaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmakta kararlıyız. Buna ilaveten Arnavutluk’taki yatırımlarımızı, bilhassa turizm ile ilgili yatırımlarımızın artması konusunda da arzu ve niyetimizin olduğunu ifade etmek isterim. Avlonya'da Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçecektir. Böylece Arnavutluk'un güneyinde turizmin gelişmesine katkıda bulunacak önemli bir nokta tesis edilmiş olacaktır.”

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ise, Türkiye’nin Arnavutluk’a yönelik destekleri nedeniyle teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Dost kara günde belli olur. Bu Türk atasözü bizde de aynıdır. Görüşmelerde Türk şirketlerinin Arnavutluk’a daha fazla yatırım yapması konusunda da mutabık kaldık.”

Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından kabul edilen Şentop, Başbakan Edi Rama ile de bugün bir araya gelecek.

Meclis Başkanı Şentop yarın ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentine de bir ziyaret gerçekleştirecek.