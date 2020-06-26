26.06.2020 - 12:13 |
Son dakika... TBMM'de bir milletvekilinde korona virüs tespit edildi
Son dakika haberi... CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın aktardığı bilgilere göre TBMM'de vaka sayılarında artış yaşanıyor. Günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.
Sayıları her geçen gün artıyor! Günden güne çürüyorlar...Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.