24.08.2020 - 14:48 |
Son dakika! TBMM'den flaş Tuma Çelik kararı!
Meclis Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonu; HDP'den ihraç edilen ve bir kadına tecavüz ettiği ifade edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in oy birliğiyle dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.