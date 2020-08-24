Son dakika! TBMM'den flaş Tuma Çelik kararı!

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonu; HDP'den ihraç edilen ve bir kadına tecavüz ettiği ifade edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in oy birliğiyle dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.