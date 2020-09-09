09.09.2020 - 22:59 |
Son dakika: Tekirdağ açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan gece yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Tekirdağ açıklarında derinliği 12.5 km olan deprem meydana geldi.
Depremin saati ise 22.46 olarak açıklandı.
Adana Valisi'nden orman yangını açıklamasıAdana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde bazı evler tahliye edildi.Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ile 2 uçağın kullanıldığını, çalışmalara Adana Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerin belediye itfaiye ekiplerinin de destek verdiğini belirtti. Elban, "Rüzgar nedeniyle yangını kontrol etmekte güçlük yaşanıyor. Yangın şu an Yenikonacık mevkisinde devam ediyor. Yangında can kaybı bulunmuyor." dedi.