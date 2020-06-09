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09.06.2020 - 14:19 | | DHA

Son dakika: Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi... Tekirdağ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Son dakika: Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkez Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yaptıkları kontroller sırasında, arka arkaya seyreden 3 araç şüphe üzerine durdurulup, arama yapıldı. Araçlarda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek istedikleri belirtilen 30 Fas ve 1 Cezayirli olmak üzere 31 göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri M.D., M.B. ve A.Y. gözaltına alınırken, göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.

 

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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