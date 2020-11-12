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12.11.2020 - 09:05 | | AA

Son dakika... Tekirdağ'da 65 yaş üstüne kısıtlama!

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Son dakika... Tekirdağ'da 65 yaş üstüne kısıtlama!

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar  verildiği belirtildi.

Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili  maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden  davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin  başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
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